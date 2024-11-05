الدفاع الروسية: إسقاط 6 مسيرات أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعة بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 6 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مقاطعة بريانسك.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه المسيّرات كانت جزءًا من محاولة قامت بها كييف لتنفيذ هجوم على أهداف داخل الأراضي الروسية.
وأكدت أنه تم رصد وتدمير جميع الطائرات المسيّرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتمركزة في المنطقة.
ويستهدف الجيش الأوكراني بشكل شبه يومي مناطق حدودية بالمسيرات في وقت تواصل فيه القوات الروسية تقدمها في شرق أوكرانيا.
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