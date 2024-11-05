أدرعي هدد سكان جنوب لبنان بالامتناع عن السفر جنوبًا والعودة إلى المنازل أو حقول الزيتون

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدا الى سكان جنوب لبنان، معتبرا ان "الطريق إلى حقل الزيتون لا يزال مغلقًا".

وهدد سكان جنوب لبنان بضرورة "الامتناع عن السفر جنوبًا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم".