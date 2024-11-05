أردوغان: علينا الوقوف ضد الهجمات الوحشية الإسرائيلية على غزة ولبنان

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى "أننا نسعى لزيادة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عدوانها وإدخال المساعدات لغزة"، مشددا على أنه "علينا الوقوف ضد الهجمات الوحشية الإسرائيلية على غزة ولبنان".

وقال، في كلمة له خلال قمة تركية قرغيزية، إنه "من المهم أن يواصل العالم التركي جهوده من أجل التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.