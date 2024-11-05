شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: المنتدى الحضرى العالمى شهادة دولية للتجربة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن، أن تنظيم المنتدى الحضري العالمي في مصر، شهادة على التجربة المصرية في مجال البناء والتعمير، قائلا إن إنجاز مصر 22 مدينة ذكية بمواصفات عالمية في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرهما، يؤكد أن مصر قطعت شوطا كبيرا في التنمية الحضرية.

ونوه أبو عايشة، بأن تنظيم هذه الفعالية، من حيث الحجم والأهمية، وهي ثاني أكبر حدث تنظمه الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ، الذي نظمت مصر نسخته الـ 27 في مدينة "شرم الشيخ" يؤكد جداراتها العالمية في استضافة مثل هذه المؤتمرات العالمية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اختيار القاهرة لاستضافة عدد ضخم جدا من المشاركين، حيث يوجد 37 ألف مُسجِل للحضور، و72 وزيرا، و96 محافظا وعمدة مدينة، بالإضافة إلى مختلف ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص. يؤكد حجم ما أنجزته الدولة المصرية وما تحقق في مجال التنمية والعمران والتطوير في القاهرة ذاتها.

واختتم بأن عقد المنتدى الحضري العالمي في مصر فرصة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مصر في مجالي العقارات والمدن، وبحث إمكانية الاستفادة مما حققته مصر في هذا المجال الصعب تحت قيادة الرئيس السيسي.