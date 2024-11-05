شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب المؤتمر: استضافة مصر المنتدى الحضرى يعزز مكانتها بالتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر خبير الإدارة المحلية، إن استضافة مصر للنسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، الذى تنظمه الأمم المتحدة فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر، خطوة مهمة تؤكد على مكانة مصر الرائدة في القضايا الحضرية والتنمية المستدامة ويعكس الثقة العالمية في قدرة مصر على قيادة الحوار حول التحديات الحضرية، وتقديم نماذج مبتكرة للإدارة الحضرية تلبي احتياجات المدن الحديثة وتدعم توجهاتها نحو تحقيق تنمية مستدامة تعزز من جودة الحياة.

وأوضح الدكتور فرحات أن المنتدى الحضري العالمي يوفر لمصر منصة مثالية لدعم رؤيتها 2030، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تحسين نوعية الحياة للمواطنين كما أنه سيتيح لمصر فرصة استعراض تجاربها الرائدة في التحضر المستدام، مثل تطوير العشوائيات، وإنشاء مدن جديدة بمعايير بيئية حديثة، ومشاريع الإسكان الاجتماعي، التي تهدف إلى توفير مسكن مناسب للفئات محدودة الدخل، مما يسهم في تقديم بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الفوائد التي ستتحقق من استضافة المنتدى لا تقتصر على المجال العمراني فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والسياحية كما أنها تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي لافتا إلى أن حضور آلاف الزوار من مختلف دول العالم للمشاركة في المنتدى سيدعم قطاع السياحة، ويعزز من صورة مصر العالمية كوجهة سياحية وثقافية.

وأكد الدكتور فرحات أن المنتدى الحضري العالمي سيوفر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجال التحضر المستدام، مما يتيح لمصر الاطلاع على تجارب دولية ناجحة وتطوير نماذج حضرية تتماشى مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية المصرية ويوفر فرصة لدعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مشاريع البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الحضرية.

وشدد الدكتور رضا فرحات علي أهمية هذا المنتدي خاصة وأنه جاء في وقت يتطلب من العالم التعاون لمواجهة التحديات البيئية والتنموية، واستضافة مصر لهذا المنتدي يعد تأكيدا على مكانة مصر كدولة قادرة على تقديم نموذج حضري متكامل يواكب التطلعات العالمية والمحلية في آن واحد.