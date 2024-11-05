شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "ماعت": سنشارك ببعثة كبيرة فى الاستعراض الدورى الشامل بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن مؤسسة ماعت للسلام تستعد منذ بداية عام 2024 بمجموعة من الأنشطة تحضيراً لاستعراض مصر القادم في يناير 2025 أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأضاف أيمن عقيل في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه خلال العام نفذت مؤسسة ماعت عدد من الأنشطة بالتعاون مع التحالف المصري حول الاستعراض الدوري الشامل الذي تقوده ماعت، والذي يضم منظمات مصرية من 17 محافظة مختلفة، وتنوعت هذه الأنشطة بين تدريبات لرفع قدرات المجتمع المدني على المشاركة مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وخاصة آلية الاستعراض، وتعزيز الوعي لدي العاملين في مجال الإعلام على تعريفات الآليات الدولية لتمكينهم من متابعة استعراض مصر القادم.

وأِشار إلى أن مؤسسة ماعت عقدت سلسلة من حلقات النقاش على مدار العام كان الهدف منها الخروج بتوصيات تدرج في تقرير التحالف المشترك المقدم الى الآلية، وأنه بالفعل تم تقديم التقرير في يوليو الماضي، مضيفا :"وذلك غير الاجتماعات المغلقة على مدار العام مع أعضاء التحالف حول صياغة القرير المشترك، وبخصوص استعراض مصر القادم، كانت ماعت قد أصدرت في سبتمبر 2022 تقرير منتصف مدة لتقييم تنفيذ مصر لتعهداتها أمام الآلية في استعراضها الأخير، ونظمت فعالية من داخل قصر الأمم المتحدة بجنيف لعرض التقرير خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان، هذه ليست المرة الأولي التي تشارك فيها ماعت في استعراض مصر، منذ مراجعة مصر الآولي في 2010، وماعت تشارك بتقديم تقارير وعقد ندوات وتدريبات للمجتمع المدني المصري واصحاب المصلحة المختلفين".

وتابع: "بالإضافة إلى مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة،" الذي استمر على مدار عامي 2016 و2017، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتم تنظيم تحت مظلته مسرحية "حورس UPR" لشرح آلية الاستعراض للمواطن المصري، وتم تنظيم جلسات استماع على شكل قوافل لمحافظات مختلفة للاستماع الي المواطن المصري، كما نجحت ماعت في المساهمة في تعديل تشريعات بعد مناقشة مقتراحتنا مع اعضاء برلمان في جلسات نظمتها ماعت، وذلك بالإضافة الى الاصدارات بلغة برايل وغير ذلك من الأنشطة التي هدفت الى متابعة تنفيذ تعهدات مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل ونقل ذلك الى المواطن المصري، وتعزيز وعي المجتمع المصري بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان".

ونوه إلى أنه بشأن الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل، التي ستراجع مصر فيها ملفها الحقوقي في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في يناير القادم، فإن مؤسسة ماعت ستشارك ببعثة كبيرة بشكل شخصي في جنيف بتنظيم أنشطة وعقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة المختلفين، موضحا أن ماعت تعمل على أكثر من 44 دولة في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، بصفتها منظمة حاصلة على الصفة الاستشارية لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ عام 2016، وأنه كل عام تنسق ماعت جلسات تحضيرية مغلقة مع البعثات الدبلوماسية في جنيف، وفعاليات جانبية سواء من داخل قصر الأمم المتحدة بجنيف أو اونلاين على هامش دورات الاستعراض، وتقدم تقارير بخصوص استعراض دول مختلفة أو بخصوص مرور منتصف المدة على استعراضهم، ودائماً ما تنفذ ماعت تدريبات لشباب ومنظمات مجتمع مدني من حول العالم لتمكينهم على التعاون مع آلية الاستعراض ولتعزيز الاستفادة مع الآلية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان.