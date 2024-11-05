حزب الله يواصل هجماته على إسرائيل ويطلق 90 صاروخًا

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ)

أطلق حزب الله اللبناني عدة دفعات من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، حيث أُطلق حوالي 90 صاروخا بحلول مساء الإثنين، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وتم اعتراض بعضها بواسطة نظام الدفاع الصاروخي، بينما سقطت صواريخ أخرى على أراض خالية، حسبما أفاد الجيش الإسرائيلي.

وشنت القوات الجوية الإسرائيلية هجوما وضربت منصة إطلاق في لبنان أُطلق منها 30 من هذه الصواريخ، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن 5 هجمات على إسرائيل، بما في ذلك هجمات على مدينة حيفا الساحلية ومدينة صفد في الجليل.

تأتي الهجمات الأخيرة بعد إطلاق أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل يوم الأحد.

ويواصل حزب الله، المدعوم من إيران، إطلاق الصواريخ على إسرائيل منذ بداية الحرب في غزة قبل أكثر من عام. وترد إسرائيل بشن غارات جوية ضخمة وهجوم بري.