إعلام إسرائيلي: ذوو الأسرى في غزة يغلقون طريقا رئيسيا في تل أبيب في إطار احتجاجاتهم المتواصلة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "ذوي الأسرى في غزة يغلقون طريقا رئيسيا في تل أبيب في إطار احتجاجاتهم المتواصلة".

وكانت قد أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء لدى حماس هو 51 أسيرا".

وسبق وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلا عن مصدر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يسعى إلى "تحرير الأسرى أو إنهاء الحرب بل لإبقاء حكومته والابتعاد عن التحقيق"، مضيفا: "نتانياهو يخشى أن تؤدي صفقة الأسرى إلى مطالبات بإجراء انتخابات وتشكيل لجنة تحقيق".

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصدر استخباراتي، قوله إن "هناك مجموعة تتآمر وتزيف الوثائق وتنشر معلومات مضللة لإفشال صفقة الأسرى".