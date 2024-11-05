وزيرة التعاون الدولي القطرية التقت المرتضى في الدوحة وأكدت دعم بلادها المطلق للبنان

زار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى قطر تلبيةً لدعوة وزير الثقافة القطري عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وعقد فيها لقاءات مع المسؤولين القطريين تناولت اموراً مرتبطة بالعدوان على لبنان وحاجات النازحين وحماية المعالم الأثرية واعادة الإعمار.

وقد استقبلت وزيرة التعاون الدولي القطرية لولوة الخاطر الوزير المرتضى في مقرّ وزارة الخارجية القطرية.

وأكّدت الوزيرة الخاطر خلال اللقاء دعم "قطر المطلق للبنان وعلى الانتهاء من مشروع خط بحري للإعانات القطرية بالتعاون مع تركيا يُضاف إلى الخط الجوي المستمر"، كما عرضت له فكرة مشاريع البيوت والمدارس الجاهزة التي تسهم في استيعاب أزمة النزوح وتقدّم للنازحين حلًا موقتًا يحفظ كرامتهم إلى حين عودتهم إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم وأنَّها تتطلع إلى زيارة ثانية إلى لبنان فور توفّر الظروف الملائمة، مؤكّدة توجيهات الأمير القطري تميم تقديم الدعم الكامل الى لبنان راهناً ومستقبلاً بما يخدم صموده واعادة نهوضه.