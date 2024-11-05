وهاب: لا صحة لخبر توقيفي في المانيا وهو مفبرك من قبل المعارضة السوريّة

أشار رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، في تصريح للإم تي في، إلى أنه "لا صحة لخبر توقيفي في ألمانيا وهو مفبرك من قبل المعارضة السوريّة".

بدورها، أعلنت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي ان احد مواقع التواصل الاجتماعي نشر خبرا عن توقيف السلطات الالمانية لرئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، موضحة أن "هذا الخبر من نسج الخيال ولا صحة له بتاتا".

وقالت إن الخبر المتداول "يدخل في سياق النفاق السياسي والفبركة الاعلامية التي تمارسها المعارضة السورية".