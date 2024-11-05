اكد وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت لصحيفة "فايننشال تايمز" أن "إنجازاتنا تضعنا في موقف قوي لمطالبة حزب الله بدفع قواته لشمال الليطاني". واضاف :"نحن بحاجة إلى وقف نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا والعراق إلى لبنان"، مشددا على انه "لا يمكننا قبول وجود عسكري إيراني في سوريا".

كانت هذه تفاصيل خبر غالانت لفايننشال تايمز: إنجازاتنا تضعنا في موقف قوي لمطالبة حزب الله بدفع قواته لشمال الليطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.