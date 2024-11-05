افادت"الوكالة الوطنية للاعلام"، انه في جبهة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وحلتا وكفرحمام والهبارية تشهد بعض المرتفعات تحركات لقوات المشاة وآليات العدو في اتجاه مرتفع السدانة وبوابة شبعا، وتتعرض هذه التحركات للاستهداف بالصليات الصاروخية، فيما تبقى المناطق الحرجية في شبعا وكفرشوبا عرضة للقصف المدفعي والغارات الجوية بين الحين والآخر .

كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الوطنية: تحركات لآليات العدو في اتجاه مرتفع السدانة وبوابة شبعا وقصف مدفعي للمناطق الحرجية في شبعا وكفرشوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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