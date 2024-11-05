النشرة: سلسلة غارات إسرائيلية على الجنوب

أفاد مراسل النشرة في الجنوب، عن غارات إسرائيلية جديدة على بلدات في الجنوب.

وشملت الغارات بلدات الخرايب، عربصاليم، ارزون وديركيفا.

هذا، واستهدفت غارة للطيران الإسرائيلي منزلًا في بلدة كفرتبنيت دون وقوع إصابات.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.