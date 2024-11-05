ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "التقديرات في إسرائيل أن إيران ستهاجم لكنها لم تحدد بعد نطاق الهجوم وتوقيته".
وقالت إنه "من المحتمل أن تهاجم إيران من ساحات عدة وليس فقط انطلاقا من أراضيها".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: التقديرات في إسرائيل أن إيران ستهاجم لكنها لم تحدد بعد نطاق الهجوم وتوقيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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