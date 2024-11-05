القناة 12 الإسرائيلية: التقديرات في إسرائيل أن إيران ستهاجم لكنها لم تحدد بعد نطاق الهجوم وتوقيته

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "التقديرات في إسرائيل أن إيران ستهاجم لكنها لم تحدد بعد نطاق الهجوم وتوقيته".

وقالت إنه "من المحتمل أن تهاجم إيران من ساحات عدة وليس فقط انطلاقا من أراضيها".