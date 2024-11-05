شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "العربية لحقوق الإنسان": تقدمنا بتقريرين لآلية الاستعراض الدورى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

قال علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تعتزم المشاركة في الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في يناير 2025 في جنيف لمتابعة مناقشة تقريري مصر والعراق المقدمين إلى الآلية، وذلك عبر إيفاد وفد يضم عدد من أعضاء مجلس الأمناء من 4 دول عربية لمتابعة مناقشات التقريرين.

وأشارعلاء شلبى في تصريحات لـ"الخليج 365"، الى عزم المنظمة المشاركة أيضاً في جلسة اعتماد نتائج الاستعراض لكلا الدولتين خلال دورة مجلس حقوق الإنسان المقبلة في مارس المقبل، موضحا أن المنظمة تقدمت بتقريرين في سياق تقارير أصحاب المصلحة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يوليو الماضي بشأن استعراض وضع حقوق الإنسان في كل من مصر والعراق.

ولفت علاء شلبى الى أن المنظمة شاركت في المجموعة الاستشارية للاستعراض الدوري الشامل في مصر والتي شكلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في أغسطس 2024، كما شاركت في جلسة التشاور التي نظمتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اكتوبر 2024، وتقدمت بعدد من التوصيات، يتقدمها الإسراع بإقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد على النحو الذي وعد به رئيس مجلس النواب خلال شهري يونيو ويوليو 2024، مع الاهتمام لمعالجة بعض بواعث القلق التي أثيرت حول مشروع القانون وفق المسودة القديمة التي تم تداولها في بداية سبتمبر 2024.

وتابع رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان :"كما دعت المنظمة لاستئناف المشاورات التي بادرت إليها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في يونيو 2023 لتحديث قانون العقوبات العتيق 1937، بالإضافة للإسراع بإنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز وفق المادة 53 من الدستور ضمن استحقاقات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عامها الرابع".

