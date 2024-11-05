شبكة "ABC": مسؤولو الانتخابات الأميركية يتعرضون للتهديدات ما ادى لتخصيص موارد إضافية للحفاظ على الأمن

تلقى مسؤولو الانتخابات الأمريكية العديد من التهديدات مما أجبر قوات الأمن على تخصيص موارد إضافية للحفاظ على الأمن العام قبل الانتخابات الرئاسية.

وذكرت قناة "ABC News" نقلا عن مصدر في شرطة نيويورك: "يتعرض مسؤولو الانتخابات في جميع أنحاء البلاد لوابل من التهديدات، وتخصص وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد موارد كبيرة لضمان الأمن العام".

وبحسب القناة، حددت الشرطة المسؤولين الحكوميين ومقرات الانتخابات ومراكز التصويت والبنية التحتية والتقنيات المستخدمة لرفع مستوى الأمن فيها.

ويُزعم أنه منذ نيسان تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من ألفي شكوى بشأن تهديدات لمسؤولي الانتخابات، وتم فتح ما لا يقل عن 100 تحقيق فيها، كما تم توجيه تهم قانونية ضد أكثر من 20 مشتبها بهم.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.