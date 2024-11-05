اعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية دونالد ترامب في تجمع انتخابي هو الاخير قبيل الانتخابات غدا، إنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية، وأطلق وعودا بتغييرات محتملة. وقال: "يفصلنا يوم واحد عن أهم حدث في تاريخ بلادنا"، ووعد بإنهاء "التضخم وتدفق المهاجرين غير الشرعيين".
وأضاف الرئيس الأميركي السابق: "سوف يكون لدينا 4 سنوات من النمو مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت فشلا وركودا".
وأظهر استطلاع رأي أجرته شبكة "إي بي سي" نيوز، يوم الاثنين، تقليص المرشح الجمهوري دونالد ترامب الفارق مع منافسته كامالا هاريس. ووفقا للاستطلاع، فقد حصل ترامب على 46.9 بالمئة مقابل 47.9 بالمئة لهاريس.
يجد الاستطلاع الأخير لـ"إي بي سي"نيوز للحملة الرئاسية لعام 2024، منافسة متقاربة تحددها القوى المتضاربة التي ساعدت كل من الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب في سعيهما إلى البيت الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب في اخر تجمع انتحابي: سوف نفوز بالانتخابات وأنهي التضخم وتدفق المهاجرين غير الشرعيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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