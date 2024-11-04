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غارات اسرائيلية على الخيام وحاريص وديركيفا

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افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان مسيّرة معادية ٳستهدفت دراجة نارية في بلدة حاريص أسفرت عن ٳرتقاء شهيد، وغارة على مسجد البلدة.

ولفت الى ان الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت غارة ٳستهدفت مدينة الخيام. كما شنت غارة على بلدة ديركيفا ومعلومات عن اصابات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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