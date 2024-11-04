جريح في حادث صدم دراجة نارية في صيدا

افاد مراسل "النشرة"، في صيدا عن "اصابة شاب بإصابات متوسطة عندما صدمته مركبة بيك اب وذلك في حي البراد في مدينة صيدا"، مشيرا الى أن "على الفور حضر إسعاف فوج الإنقاذ الشعبي، وجرى إسعافه ونقله إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج المناسب".

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