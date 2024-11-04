البنتاغون: القدرات العسكرية التي أعلنا نشرها في الشرق الأوسط ستستمر في الوصول على مدار الأشهر المقبلة

اكد البنتاغون، أننا "سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن قواتنا إذا استغلت #إيران أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهدافنا"، مشيرا الى أن "القدرات العسكرية التي أعلنا نشرها في الشرق الأوسط ستستمر في الوصول على مدار الأشهر المقبلة".

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