السفير الفرنسي: نناقش طريقة دعم القوات المسلحة اللبنانية لكي تكون قادرة على التدخل على الأرض

السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، الى أن "لدينا مناقشات صريحة وواضحة للغاية مع الإيرانيين بشأن عدد من المواضيع بما فيها لبنان، والرئيس كان واضحا تماما فهو قال ما كان يريد أن يقوله عن إيران وطلب من إسرائيل أيضًا وقف الأعمال العدائية".

ولفت في حديث للـLBCI، الى أننا "نناقش طريقة دعم القوات المسلحة اللبنانية لكي تكون قادرة على التدخل على الأرض لفرض السيادة اللبنانية في جنوب البلاد"، موضحا أن "هناك اتصال منتظم جدًا مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والوثائق التي قدمناها حولت إلى السلطات اللبنانية، لذا فالأمر واضح جدًا بالنسبة لنا، وبما أننا نتحدث عن سيادة لبنان وقد خرجنا للتو من مؤتمر سيادة لبنان فنحن نتعامل بأولوية مع الحكومة اللبنانية".

واوضح أن "هناك تنفيذ القرار 1701 وهناك مسألة متابعة وقف إطلاق النار وإذا وصلنا إلى هذه النقطة فهذا يظهر بوضوح أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا في المناقشات بين الطرفين". ورأى أن "هناك معدات يحتاج إليها الجيش اللبناني لتعزيز وجوده في الجنوب وهناك مساعدة تصل مباشرة إلى الجيش اللبناني للجنود".

وأكد السفير أن "العلاقة بين فرنسا ولبنان فريدة من نوعها وفرنسا تتمسك بالدفاع عن التنوع في لبنان والرئيس الفرنسي ملتزم جداً بلبنان وسيواصل القيام بذلك".