التحكم المروري: أعمال صيانة على جسر انطلياس المسلك الشرقي وتحويل السير الى الطريق الجانبي

افادت غرفة التحكم المروري عن "أشغال وأعمال صيانة على جسر انطلياس المسلك الشرقي وتحويل السير الى الطريق الجانبي والطرقات الفرعية"، مشيرة الى "دراج من مفررة سير الجديدة بالمكان لتسهيل".

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