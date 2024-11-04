حدث في أكتوبر.. عجوز عمرها 74 عامًا تحاول التلخص من حياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عجوز بلغت من العمر عتيا، قطار عمرها وصل محطة الـ74 عامًا، العزلة فرضت كلمتها وأحكمت قبضتها عليها حتى سئمت الحياة وحاولت الرحيل بشكل صادم.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تلقى إخطارًا من مستشفى أكتوبر المركزي باستقبال عجوز حالتها متدهورة.

حتى هذه الكلمة يبدو الأمر طبيعيًا لا يستدعي إبلاغ الشرطة لكن نصف المكالمة الثاني حمل الخبر الصادم "الحاجة حاولت تنتحر".

للحظات توقف عقل ضابط المباحث محالوا استيعاب ما سمع للتو، عاد ليكرر سؤاله "بتقول حاولت ايه؟" فأجابه ثانية "كانت هتنتحر".

الجيران أنقذوها في اللحظات الأخيرة ونقلوها من مسكنها بمنطقة مساكن التعاونيات إلى المستشفى لإنقاذ حياتها، وينتظر رجال الشرطة تحسن حالتها لسماع أقوالها.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.