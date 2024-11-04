ألمانيا تؤكد دعمها كييف

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، وتعهدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك بأن دعم برلين سيظل ثابتا. وقالت ميركل، «بالتعاون مع عديد من الشركاء في جميع أنحاء العالم، تقف ألمانيا بقوة إلى جانب أوكرانيا»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت، «سندعم الأوكرانيين طالما احتاجوا إلينا حتى يتمكنوا من مواصلة طريقهم نحو السلام العادل».
ووصلت الحرب إلى لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، مع تحقيق الجيش الروسي مكاسب تدريجية في ساحة المعركة، وانتظار شتاء قاس آخر بعد أن ضربت روسيا بلا هوادة شبكة الكهرباء الأوكرانية.
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