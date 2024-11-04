ترمب وهاريس في مهمة حصاد جمع الأصوات

استمر المرشحان في الحملة الرئاسية الأمريكية، المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترمب، ونائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

في المحاولة لحصول على أصوات مزيد من المؤدين مع اقتراب النتيجة.

وعلى الرغم من ذلك صوت نحو 77 مليون أمريكي بالفعل في وقت مبكر، وأي نتيجة في يوم الانتخابات سوف تسفر عن نتيجة تاريخية.

تبعات الفوز

إن فوز ترمب سيجعله أول رئيس جديد يتم توجيه الاتهام إليه وإدانته بارتكاب جناية، بعد محاكمته في نيويورك بتهمة الإصرار على عدم دفع رشاوى.

كما سيكتسب القدرة على إنهاء التحقيقات الفيدرالية الأخرى المعلقة ضده. وسيصبح ثاني رئيس في التاريخ يفوز بفترتين غير متتاليتين في البيت الأبيض، بعد جروفر كليفلاند في أواخر القرن التاسع عشر.

بينما تتنافس هاريس لتصبح أول امرأة في منصب الرئاسة، وأول امرأة سوداء، وأول شخص من أصل جنوب آسيوي يصل إلى المكتب البيضاوي، بعد أربع سنوات من كسر نفس الحواجز في المنصب الوطني من خلال توليها منصب نائب الرئيس جو بايدن.

صعوبات وعثرات

ووصلت الحملة الرئاسية الأمريكية التي شهدت محاكمة جنائية، وإبعاد الرئيس الحالي عن السباق الرئاسي، ومحاولات اغتيال متعددة إلى مرحلة حاسمة في عدد قليل من الولايات عشية يوم الانتخابات.

حيث نجا ترمب ببضعة ملليمترات من رصاصة قاتلة في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا. وأحبطت فرقة الخدمة السرية التابعة له محاولة ثانية في سبتمبر، عندما نصب مسلح بندقيته بينما كان ترمب يلعب الجولف في أحد ملاعب الجولف التي يملكها في فلوريدا.

وقللت هاريس، البالغة من العمر 60 عامًا، من أهمية الطبيعة التاريخية لترشحها، الذي لم يتحقق إلا بعد أن أنهى الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا محاولته إعادة انتخابه بعد مناظرته في يونيو ضد ترمب البالغ من العمر 78 عامًا، التي أبرزت التساؤلات حول عمر بايدن. وبدلاً من ذلك، قدمت هاريس نفسها على أنها تغيير جيلي، وأشارت إلى دور الرئيس السابق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي، ووصفت هاريس ترمب بأنه تهديد للديمقراطية، وفي أواخر الحملة تبنت حتى الانتقادات التي توصف ترمب بأنه «فاشي».

الخطط الأخيرة

وتقضي هاريس يومها بالكامل في ولاية بنسلفانيا التي تقدم أصواتها الانتخابية الـ19 الجائزة الأكبر بين الولايات المتوقع أن تحدد نتيجة المجمع الانتخابي. وستزور مناطق الطبقة العاملة بما في ذلك ألينتاون وتنتهي بتجمع ليلي في فيلادلفيا يضم ليدي جاجا وأوبرا وينفري.

ويخطط ترمب لإقامة أربعة تجمعات انتخابية في ثلاث ولايات، تبدأ في رالي بولاية نورث كارولينا وتتوقف مرتين في بنسلفانيا مع فعاليات في ريدينج وبيتسبرغ.

وينهي المرشح الجمهوري والرئيس السابق حملته بالطريقة التي أنهى بها الجولتين الأوليين، بحدث في وقت متأخر في جراند رابيدز بولاية ميشيجان.

وبحلول الإثنين توقفت هاريس في الغالب عن ذكر ترمب. فهي تعد بحل المشاكل والسعي إلى الإجماع، في حين بدت نبرة التفاؤل شبه الحصري تذكرنا بأيام حملتها الافتتاحية عندما تبنت «سياسة الفرح» وموضوع الحملة «الحرية».

وقالت هاريس في جامعة ولاية ميشيجان، «منذ البداية، لم تكن حملتنا تتعلق بمعارضة شيء ما، بل كانت تتعلق بدعم شيء ما».

سبع ولايات

ومن المرجح أن تُحسم الانتخابات في سبع ولايات. فقد فاز ترمب في بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن في عام 2016، قبل أن يتحول إلى بايدن في عام 2020. وتضيف ولايات نورث كارولينا وجورجيا وأريزونا ونيفادا منطقة حزام الشمس إلى خريطة ساحة المعركة الرئاسية.

وفاز ترمل بولاية كارولينا الشمالية مرتين وخسر نيفادا مرتين.

وفاز بولايتي أريزونا وجورجيا في عام 2016، لكنه شهد انزلاقهما إلى الديمقراطيين في عام 2020.

وقد أظهر فريق هاريس الثقة في الأيام الأخيرة، مشيرين إلى فجوة كبيرة بين الجنسين في بيانات التصويت المبكر والأبحاث التي تُظهر أن الناخبين المتأخرين في اتخاذ قراراتهم شقوا طريقها.

ففي نهاية هذا الأسبوع، كان لدى حملة هاريس أكثر من 90 ألف متطوع يساعدون في إقبال الناخبين على التصويت - وطرقوا أكثر من 3 ملايين باب في جميع أنحاء الولايات المتأرجحة. ومع ذلك، أصر مساعدو هاريس على أنها تظل الأضعف.

كما أظهر فريق ترمب الثقة، حيث زعم أن جاذبية الرئيس السابق الشعبوية سوف تجتذب الناخبين الأصغر سنا والطبقة العاملة من مختلف الأعراق والانتماءات.

ما الذي يمنحه الفوز الرئاسي لترمب وهاريس:

ترمب:

سيجعله أول رئيس جديد يتم توجيه الاتهام إليه وإدانته بارتكاب جناية، بعد محاكمته في نيويورك بتهمة الإصرار على عدم دفع رشاوى.

سيكتسب القدرة على إنهاء التحقيقات الفيدرالية الأخرى المعلقة ضده.

سيصبح ثاني رئيس في التاريخ يفوز بفترتين غير متتاليتين في البيت الأبيض، بعد جروفر كليفلاند في أواخر القرن التاسع عشر.

هاريس:

ستصبح أول امرأة في منصب الرئاسة

ستكون أول امرأة سوداء، وأول شخص من أصل جنوب آسيوي يصل إلى المكتب البيضاوي.