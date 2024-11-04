القناة 12 الإسرائيلية: الرد الإسرائيلي على أي هجوم إيراني سيكون أقوى من المرة السابقة

اشارت القناة 12 الإسرائيلية الى ان الرد الإسرائيلي على أي هجوم إيراني سيكون أقوى من المرة السابقة. وذكرت القناة 12 بان الأجهزة الأمنية تعتقد أن إيران عاقدة العزم على تنفيذ هجوم على إسرائيل.

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