المنظمة الدولية للهجرة: 25 قتيلا على الأقل قبالة سواحل جزر القمر في غرق زورق

اعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن مقتل 25 شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، عندما أغرق مهرّبون عمدا الزورق الذي كانوا على متنه قبالة جزر القمر.
وروى ناجون من الحادث الذي وقع ليل الجمعة السبت أن الزورق كان يحمل قرابة 30 شخصا من جنسيات مختلفة، بينهم سبع نساء وستة أطفال، وفق ما ذكرت المنظمة في بيان.
وأضافت "تشعر المنظمة الدولية للهجرة في جزر القمر بالحزن لنبأ مقتل 25 شخصا على الأقل بعدما أغرق مهرّبون الزورق الذي كانوا على متنه عمدا قبالة جزر القمر، بين أنجوان ومايوت ليل الجمعة السبت".
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