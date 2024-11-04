كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن أن "تقريرا للجيش يؤكد أن حماس استهدفت جنودا إسرائيليين بهجوم سيبراني لمدة عامين قبل 7 تشرين الاول"، مشيرة الى أن "حماس اخترقت من خلال الهجوم السيبراني هواتف نقالة للجنود وجمعت معلومات حساسة".
واشارت الى أن "جمع المعلومات أفاد حماس في تنفيذ هجوم السابع من تشرين الاول".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: تقرير للجيش يؤكد أن حماس استهدفت جنودا إسرائيليين بهجوم سيبراني لمدة عامين قبل 7 تشرين الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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