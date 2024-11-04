القناة 12 الإسرائيلية: تقرير للجيش يؤكد أن حماس استهدفت جنودا إسرائيليين بهجوم سيبراني لمدة عامين قبل 7 تشرين الاول

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن أن "تقريرا للجيش يؤكد أن حماس استهدفت جنودا إسرائيليين بهجوم سيبراني لمدة عامين قبل 7 تشرين الاول"، مشيرة الى أن "حماس اخترقت من خلال الهجوم السيبراني هواتف نقالة للجنود وجمعت معلومات حساسة".

واشارت الى أن "جمع المعلومات أفاد حماس في تنفيذ هجوم السابع من تشرين الاول".