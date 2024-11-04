زيلينسكي:11 ألف جندي من كوريا الشمالية وصلوا إلى منطقة كورسك الحدودية الروسية

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 11 ألف جندي من كوريا الشمالية وصلوا إلى منطقة كورسك الحدودية الروسية، معربا عن أسفه لأن رد فعل الحلفاء الغربيين لم يكن شديدا بما يكفي.
واوضح زيلينسكي في خطابه المسائي، "هناك بالفعل 11 ألف كوري شمالي في منطقة كورسك"، موضحا أنه تلقى إحاطة من فريق استخباراته بشأن تحركاتهم. وأضاف "نرى زيادة في عدد الكوريين الشماليين ولا زيادة في رد فعل شركائنا".
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