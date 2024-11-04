حزب الله: استهدفنا مستوطنتي كدمات تسفي واييليت هشاحر بصلية ‌‏صاروخية

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 07:00 من مساء يوم الإثنين 04-11-2024‏، مستوطنة كدمات تسفي بصلية ‌‏صاروخية".‏

كما اعلن في بيان اخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 07:00 من مساء يوم الإثنين 04-11-2024‏، مستوطنة اييليت هشاحر بصلية ‌‏صاروخية".‏