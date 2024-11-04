دوجاريك: الوضع الإنساني في لبنان وصل إلى مستويات تتجاوز شدة حرب 2006 وسط تصاعد الأعمال العدائية

اشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الى أن "الوضع الإنساني في لبنان وصل إلى مستويات تتجاوز شدة حرب 2006 وسط تصاعد الأعمال العدائية".

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