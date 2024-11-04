شبكة NBC: رسالة داخلية لحملة ترامب أقرت باحتمالية خسارته وقدمت توجيهات للموظفين حول كيفية إنهاء العمليات بعد الانتخابات

أقر مسؤولو حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب بإمكانية خسارته، كما قدموا توجيهات للموظفين حول موعد وتفاصيل إنهاء العمليات الانتخابية، وبحسب رسالة داخلية، فقد أقر كبار مسؤولي حملة الرئيس الأميركي السابق بإمكانية عدم فوز مرشحهم، بينما قدموا توجيهات للموظفين حول كيفية إنهاء العمليات بعد الانتخابات.

ولفتت شبكة "NBC" الاخبارية، الى ان الرسالة الإلكترونية الداخلية، الموقعة من المستشارين الرئيسيين سوزي وايلز وكريس لا سيفيتا، تخبر موظفي الحملة أن آخر يوم لصرف الرواتب هو 30 تشرين الثاني، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. وتعكس الرسالةإجراءً اعتيادياً لأية عملية ستنهي أعمالها قريباً، لكن من اللافت أن أي شخص في دائرة ترامب يلمح إلى إمكانية خسارته.

وحسبما الرسالة، فإنه إذا فاز ترامب، سيعاد تعيين عديد من الموظفين إما في فريق الانتقال الخاص بترامب-فانس أو في لجنة تنصيب الرئيس المنتخب.

يشار إلى أنه في اليوم الأخير من الحملة، يقيم دونالد ترامب أربعة تجمعات انتخابية موزعة على ثلاث ولايات، بدءًا من ولاية نورث كارولينا، يليها محطتان في بنسلفانيا حيث سيشارك في فعاليات في كل من ريدينغ وبيتسبرغ.

ويختتم المرشح الجمهوري والرئيس السابق حملته الانتخابية بأسلوب مشابه لما اختتم به المرحلتين السابقتين، وذلك عبر فعالية ليلية تُقام في وقت متأخر من يوم الاثنين في غراند رابيدز بولاية ميشيغان.