حركة "حماس" اعلنت عقد محادثات مع فتح في القاهرة بشأن حرب غزة

أعلنت حركة حماس، أنها "أجرت محادثات مع حركة فتح في القاهرة تناولت الحرب في غزة والسعي لتحقيق توافق وطني". واشار القيادي في حماس أسامة حمدان، الى "عقد لقاء مع الإخوة في حركة فتح بدعوة مصرية كريمة"، مضيفا "جرى بحث مختلف القضايا الوطنية خاصة الحرب على غزة وسبل العمل وطنيا لمواجهة مخططات الاحتلال ومن يدعمه، على قاعدة الإجماع الوطني الفلسطيني برفض أي ترتيبات يراد فرضها علينا".

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