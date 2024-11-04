الخارجية الأميركية: سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لمحاسبة النظام الإيراني ونظل على يقظة حيال تهديداته

أكدت وزارة الخارجية الأميركية اننا "سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لمحاسبة النظام الإيراني ونظل على يقظة حيال تهديداته"، مشيرة الى "اننا قلقون بشكل بالغ حيال عنف المستوطنين في الضفة الغربية". ورأت أن "عنف المستوطنين يتسبب في معاناة الفلسطينيين ويقوض السلام في المنطقة"، لافتة الى انه "من المهم أن تقوم السلطات الإسرائيلية بردع عنف المستوطنين". ودعت "السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات من أجل وقف عنف المستوطنين وأوضحنا لها ذلك"، مشددة على أن "على عاتق السلطات الإسرائيلية بذل كل ما في وسعها لتهدئة الوضع ومحاسبة جميع الجناة".

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