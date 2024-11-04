شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ملتقى الحوار: سنتقدم بمداخلات شفوية خلال مناقشة تقرير مصر بمجلس حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

قال سعيد عبد الحافظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن آلية الاستعراض الدورى الشامل تعد أحد أهم آليات الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ الحكومات المختلفة للاتفاقيات التي صادقت عليها.

وأضاف سعيد عبد الحافظ في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الاستعراض الدورى الشامل لمصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان سيكون في الأسبوع الأخير من شهر يناير القادم 2025 للمرة الرابعة، مشيرا الى أن هذه الآلية تتيح للدولة التي يتم مراجعتها تقديم ما يفيد كافة أنشطتها ذات الصلة بالتزامتها بتعاهدتها الدولية كما أن الدولة تسمح لها الفرصة للاستماع الى رؤية حكومات الدول المختلفة داخل المجلس الدولى لحقوق الإنسان عما تقوم به من أنشطة في مجال حقوق الإنسان.

وأشار سعيد عبد الحافظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الى أن مؤسسة ملتقى الحوار تستعد للمشاركة بوفد يضم فريق عمل من رئيس المؤسسة ووحدة العلاقات الدولية وكبير الباحثين، للمشاركة في الفاعلية خلال يومى 28 يناير و31 يناير، موضحا أن الملتقى سيتقدم بمداخلات شفوية مكتوبة على هامش مناقشة تقرير مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الانسان.

