السعودية ومولدوفا توقعان اتفاقية لتعزيز التنسيق الثنائي

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية مولدوفا، ميخاي بوبشوي. وجرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. عقب ذلك، جرى التوقيع على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومتي البلدين، التي تهدف إلى تعزيز التنسيق الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أجرى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو. وفي بداية الاتصال، هنأ الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الإندونيسي بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في بلاده، متمنيا له التوفيق والسداد في مهام منصبه. وجرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة المستجدات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.