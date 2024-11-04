السعودية ومولدوفا توقعان اتفاقية لتعزيز التنسيق الثنائي

إلى ذلك، أجرى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو. وفي بداية الاتصال، هنأ الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الإندونيسي بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في بلاده، متمنيا له التوفيق والسداد في مهام منصبه. وجرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة المستجدات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.
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