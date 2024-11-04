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السعودية ومولدوفا توقعان اتفاقية لتعزيز التنسيق الثنائي

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية مولدوفا، ميخاي بوبشوي. وجرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. عقب ذلك، جرى التوقيع على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومتي البلدين، التي تهدف إلى تعزيز التنسيق الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أجرى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو. وفي بداية الاتصال، هنأ الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الإندونيسي بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في بلاده، متمنيا له التوفيق والسداد في مهام منصبه. وجرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة المستجدات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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