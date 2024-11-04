"الأجراء المتقاعدون": نناشد بري وميقاتي العمل السريع على تأمين دفعة على الحساب من تعويضاتنا

عقد "تجمع الأجراء المتقاعدين" في القطاع العام ومؤسسات الدولة العامة والمصالح المستقلة في لبنان اجتماعا طارئا لهيئته التأسيسية عبر منصة "زوم".

وأشار التجمع إلى أن "المجتمعين تداولوا في الأوضاع الراهنة، وخصوصا النتائج المدمرة والكارثية لهذه الحرب الهمجية المتواصلة منذ أكثر من شهر، والتي طالت البشر والحجر، وعلى مختلف الأراضي اللبنانية".

وتوقف المجتمعون "أمام هول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية للذين هجرو قسرا من منازلهم وهشاشة حلول منظومة السلطة القاصرة عن تأمين أهم مقومات الحياة، ويأتي المتقاعدون من ضمن الفئة الأكثر تضررا، حيث تركوا منازلهم ولم تكن قضية إعادة احتساب تعويض نهايه الخدمة على أساس سعر الدولار المعمول به قد حلت".

وناشدوا "رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري والنواب ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء العمل السريع على تأمين دفعة على الحساب من تعويضاتنا على أن يحسم لاحقا من مستحقاتنا في التعويض".