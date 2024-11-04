سطرت فرق مصلحة الاقتصاد في الجنوب اربعة محاضر ضبط بنتيجة متابعتها لشكاوى المواطنين، حيث سجلت مخالفات بحق مولدين في كفرجرة وعبرا لعدم التزام الاول بالتسعيرة الرسمية للكيلواط واعطاء فواتير وهمية للزبائن , والثاني لمخالفته تسعيرة وزارة الطاقة , فيما سجلت مخالفتين لمطعمين في صيدا بعد ان جاءت نتائج عينة الشاورما غير مطابقة للمعايير الصحية المطلوبة، واخر للدجاج في عبرا اثبتت عينة فحص مخلل الكبيس الذي يستخدمه غير مطابقة للمواصفات ".

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الاقتصاد جنوباً: 4 محاضر ضبط بحق مخالفين في كفرجرة وعبرا وصيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.