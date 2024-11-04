بادينوك تبدأ تشكيل حكومة الظل في بريطانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: بدأت زعيمة حزب المحافظين البريطاني الجديدة كيمي بادينوك في إجراء التعيينات الأولى لفريقها الرئيسي، قبل اجتماع مجلس الوزراء الجديد في حكومة الظل يوم الثلاثاء.

وأعطت بادينوك وزيرة الخزانة السابقة لورا تروت وظيفة وزيرة التعليم في حكومة الظل، مع تعيين نيل أوبراين وزيراً للتعليم. وسيظهر كلاهما في أدوارهما الجديدة في مجلس العموم في وقت لاحق للأسئلة التعليمية.

وفي الوقت نفسه، تم تعيين نايجل هدليستون واللورد دومينيك جونسون كرئيسين مشتركين لحزب المحافظين، يأتي ذلك بعد تعيين النائبة عن كاسل بوينت دام ريبيكا هاريس كرئيسة للحزب المحافظ مساء الأحد.

وكان تم الإعلان عن فوز بادينوك في انتخابات قيادة حزب المحافظين يوم السبت، متغلبة على روبرت جينريك وزير المناخ السابق.

وقالت بادينوك للعاملين في المقر الرئيسي لحزب المحافظين يوم الاثنين إن المحافظين قد يعودون إلى الحكومة في غضون خمس سنوات، كما قال مصدر حزبي لـ(بي بي سي).

التحدي الأول

وأضافت أن التحدي الأول الذي يواجههم هو الاستماع إلى المحافظين المحليين واستعادة مقاعد المجلس في الانتخابات المحلية في مايو المقبل.

يذكر أن تروت عضو في البرلمان عن دائرة سيفينوكس في مقاطعة كنت منذ عام 2019، وشغل منصب الرجل الثاني في وزارة الخزانة تحت قيادة جيريمي هانت عندما كان وزيرا للخزانة.

وكان نيل أوبراين عضوًا في البرلمان عن هاربورو وأودبي وويغستون منذ عام 2017 وكان مؤخرًا وزيرًا للصحة. استقال من حكومة سوناك في نوفمبر 2023 واتخذ موقفًا أكثر انتقادًا لرئيس الوزراء آنذاك من المقاعد الخلفية.

بينما دعم تروت وهدليستون بادينوك في القيادة، دعم أوبراين منافسها جينريك.

وعمل هدليستون، عضو البرلمان عن درويتويتش وإيفشام في ويست ميدلاندز، سابقًا تحت قيادة بادينوك كوزير عندما كانت وزيرة للأعمال. وكان مؤخرًا وزيرًا للخزانة.

وعمل اللورد جونسون أيضًا تحت قيادة بادينوك كوزير للتجارة، بعد تعيينه في مجلس اللوردات من قبل ليز تروس خلال فترة وجيزة كرئيسة للوزراء. وكان نائبًا لرئيس الحزب في عهد تيريزا ماي بين عامي 2016 و2019، وتبرع بأكثر من 275 ألف جنيه إسترليني لحزب المحافظين في العقد الماضي.

وشارك في تأسيس شركة الاستثمار Somerset Capital Management مع النائب المحافظ السابق والوزير جاكوب ريس موغ في عام 2007.

حكومة الظل كاملة

ومن المتوقع الإعلان رسميًا عن حكومة الظل الكاملة قبل اجتماعها الأول يوم الثلاثاء. كما متوقع أن تمنح بادينوك وظيفة لمنافسها في القيادة جينريك، بعد أن قالت في خطاب النصر إنه "لديه دور رئيسي يلعبه في حزبنا لسنوات عديدة قادمة".

وقالت يوم الأحد إنها ستجلب أشخاصًا من جميع أجنحة الحزب إلى فريقها.

وقالت إنها تريد "حكومة ظل قائمة على الجدارة، تجلب مجالًا متنوعًا من الخبرة، والتنوع الجغرافي، والخلفية، ونوع الخبرة العملية، والخبرة المهنية التي كان لدى النواب قبل مجيئهم [إلى البرلمان]".

يشار إلى أن حكومة حزب العمال الحالية من 120 وزيراً، مما يعني أن المحافظين قد يجدون صعوبة في متابعة جميع المناصب نظراً لوجود 121 نائباً فقط في البرلمان.

واستبعد وزير الداخلية السابق والمرشح المهزوم للزعامة جيمس كليفرلي الأسبوع الماضي الخدمة في حكومة الظل، قائلاً لصحيفة (فاينانشال تايمز)، إنه "تحرر" من 16 عاماً قضاها على الخط الأمامي السياسي وأنه الآن "ليس في مزاج يسمح له بالعودة إلى نطاق ضيق مرة أخرى".

كما قال وزير الخزانة السابق جيريمي هانت ونائب رئيس الوزراء السابق أوليفر دودن ووزير البيئة السابق ستيف باركلي إنهم سيعودون إلى المقاعد الخلفية ولن يخدموا في حكومة الظل الجديدة.