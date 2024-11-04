(ديلي تلغراف) اللندنية إلى حضن أميركي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يجري وزير الخزانة البريطاني المحافظ السابق ناظم زهاوي محادثات لتمهيد الطريق للاستحواذ على صحيفة (ديلي تلغراف) اللندنية بقيادة المستثمر الإعلامي المقيم في نيويورك ديفيد إيفون.

وقالت قناة (سكاي نيوز) البريطانية إنها علمت بأن السيد زهاوي كان يعمل لعدة أسابيع مع ليون تري، مستشار إيفون في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، بشأن الصفقة، والتي من المتوقع أن تبلغ قيمتها حوالي 550 مليون جنيه إسترليني.

قالت مصادر يوم الاثنين إن السيد إيفون، مالك صحيفة (نيويورك صن)، كان يستكشف تأمين جزء من التمويل للاستحواذ من السير محمد منصور، أمين الخزانة المحافظ السابق.

وكان كشف النقاب في سبتمبر الماضي أن السير محمد منصور تم الاتصال به لتقديم ما يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني لعرض مستقل للاستثمار في صفقة (تلغراف) التي كان يقودها السيد زهاوي.

وبعد ذلك، نجح السيد إيفون في تأمين فترة حصرية لإتمام الصفقة قبل نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وهو الآن يعمل على حشد الداعمين الماليين للمساعدة في إبرام الصفقة، بمساعدة وزير الخزانة المحافظ السابق.

وإذا اكتملت الصفقة، فسوف تبلور ربحًا غير متوقع لشركة RedBird IMI، وهي الشركة المدعومة من أبو ظبي والتي دفعت 600 مليون جنيه إسترليني لشراء خيار شراء كان من المفترض أن يتحول إلى ملكية لصحيفتي Telegraph ومجلة The Spectator.