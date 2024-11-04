نشطاء يطالبون بإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة قبل الانتخابات الأمريكية

القاهرة - كتب محمد نسيم - طالب الآلاف من النشطاء خلال مسيرات جماهيرية في عدة مدن أميركية، بضرورة وقف "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة ، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، في ظل ارتفاع مجازر الاحتلال بحق الأبرياء.

وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المنددة بالانحياز الأميركي للاحتلال الإسرائيلي منها: "عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية للإبادة الجماعية" في إشارة إلى الدعم اللامحدود الذي قدمته الإدارة الأميركية الحالية لدولة الاحتلال في المجالين العسكري والمالي ما أطال عمر الحرب وقتل المزيد من الأبرياء.

وتأتي المظاهرات في ظل إعلان آلاف النشطاء وأبناء الجاليات العربية والإسلامية مقاطعتهم للتصويت للمرشحين الديمقراطي والجمهوري، والتوجه للتصويت لمرشحة حزب الخضر جيل ستاين الرافضة للحرب على غزة والداعمة للحقوق الفلسطينية.

المصدر : وكالات