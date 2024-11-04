بدأت إيران وأذربيجان مناورات بحرية مشتركة تستمر ليومين في بحر قزوين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، في مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين الجارين في ظل ارتفاع مستوى التوترات الإقليمية.
وقالت وكالة "إرنا" الرسمية إن "مناورات المساعدة والإنقاذ المشتركة في بحر قزوين بين جمهورية إيران الإسلامية وأذربيجان التي يستضيفها سلاح البحرية الإيراني تقام في بندر أنزلي" في شمال غرب إيران.
وأضافت أن المناورات التي أُطلق عليها AZIREX2024 وتحمل شعار "التعاون من أجل السلام والصداقة" ستتواصل على يومين.
وذكرت "إرنا" بأن سفينتين أذربيجانيتين ستنضمان إلى المدمرة "ديلامان" للمشاركة في المناورات.
كانت هذه تفاصيل خبر مناورات مشتركة بين إيران وأذربيجان في بحر قزوين وتحمل شعار "التعاون من أجل السلام والصداقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.