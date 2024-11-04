مناورات مشتركة بين إيران وأذربيجان في بحر قزوين وتحمل شعار "التعاون من أجل السلام والصداقة"

بدأت إيران وأذربيجان مناورات بحرية مشتركة تستمر ليومين في بحر قزوين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، في مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين الجارين في ظل ارتفاع مستوى التوترات الإقليمية.

وقالت وكالة "إرنا" الرسمية إن "مناورات المساعدة والإنقاذ المشتركة في بحر قزوين بين جمهورية إيران الإسلامية وأذربيجان التي يستضيفها سلاح البحرية الإيراني تقام في بندر أنزلي" في شمال غرب إيران.

وأضافت أن المناورات التي أُطلق عليها AZIREX2024 وتحمل شعار "التعاون من أجل السلام والصداقة" ستتواصل على يومين.

وذكرت "إرنا" بأن سفينتين أذربيجانيتين ستنضمان إلى المدمرة "ديلامان" للمشاركة في المناورات.