بوتين استقبل في الكرملين وزيرة خارجية كوريا الشمالية

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي في موسكو، وأعلن الكرملين في بيان "استقبل فلاديمير بوتين وزيرة خارجية جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية تشوي سون هوي في الكرملين". وكانت الوزيرة التقت الجمعة نظيرها الروسي سيرغي لافروف في موسكو.

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