افادت قناة "الجزيرة"، عن "إطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل". كما اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الى "إطلاق 8 مسيرات منذ الصباح باتجاه إسرائيل 5 من لبنان و3 من الشرق".

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