مصلحة الليطاني: قطع المياه عن مشروع ري صيدا جزين لاصلاح عطل مفاجئ

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، عن "حصول عطل مفاجئ في شبكة الري الرئيسية لمشروع ري صيدا - جزين، في النقطة الواقعة وسط طريق عام صيدا - جزين؛ في بلدة لبعا، وسيتم قطع مياه الري بعد ظهر اليوم الإثنين الواقع فيه 4 تشرين الثاني من بلدة كفرفالوس و ستباشر فرق الصيانة ابتداءً من صباح يوم غد الثلاثاء الواقع فيه5 تشرين الثاني الحالي بأعمال الحفر لتحديد مكان العطل و نوعه ليصار الى تأمين القطع المطلوبة لإصلاحه".
واوضحت المصلحة ان "البلدات التي سيشملها قطع مياه الري هي: مراح الحباس، كرخا، لبعا، عين المير جزئياً، شواليق، كفريا، وادي بعنقودين، كفرجرة، القرقشية - القريّة، الصالحية، مجدليون وعبرا.
وطلبت "من السائقين نظراً لوجود العطل في وسط الطريق العام، أخذ الحيطة و التروي أثناء القيادة حفاظاً على سلامتهم و السلامة العامة لحين الإنتهاء إصلاح العطل وإعادة تزفيت الطريق".
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