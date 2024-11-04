مصلحة الليطاني: قطع المياه عن مشروع ري صيدا جزين لاصلاح عطل مفاجئ

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، عن "حصول عطل مفاجئ في شبكة الري الرئيسية لمشروع ري صيدا - جزين، في النقطة الواقعة وسط طريق عام صيدا - جزين؛ في بلدة لبعا، وسيتم قطع مياه الري بعد ظهر اليوم الإثنين الواقع فيه 4 تشرين الثاني من بلدة كفرفالوس و ستباشر فرق الصيانة ابتداءً من صباح يوم غد الثلاثاء الواقع فيه5 تشرين الثاني الحالي بأعمال الحفر لتحديد مكان العطل و نوعه ليصار الى تأمين القطع المطلوبة لإصلاحه".

واوضحت المصلحة ان "البلدات التي سيشملها قطع مياه الري هي: مراح الحباس، كرخا، لبعا، عين المير جزئياً، شواليق، كفريا، وادي بعنقودين، كفرجرة، القرقشية - القريّة، الصالحية، مجدليون وعبرا.

وطلبت "من السائقين نظراً لوجود العطل في وسط الطريق العام، أخذ الحيطة و التروي أثناء القيادة حفاظاً على سلامتهم و السلامة العامة لحين الإنتهاء إصلاح العطل وإعادة تزفيت الطريق".