بيان من مديرية الشؤون العقارية بآلية العمل وتواريخ استلام معاملات منجزة

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان، آلية العمل وتسليم معاملات في امانات السجل العقاري.

- أمانات السجل العقاري في بعبدا والشوف ستقوم نهار الخميس الواقع في 7 تشرين الثاني 2024 بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .

- أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهار الخميس الواقع في7 تشرين الثاني 2024 بتسليم أوامر القبض الجاهزة (لدى رئيس المكتب المعاون في في سراي عاليه )

وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية

- وسوف تستقبل جميع المراجعات (لدى رئيس المكتب المعاون في في سراي عاليه ) من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهاري الثلاثاء والاربعاء الواقعين في 5 و6 تشرين الثاني 2024 بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .

- امانة السجل العقاري في المتن ستقوم نهار الخميس الواقع في 7 تشرين الثاني ٢٠٢٤ بتسليم اوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة إلى اصحاب العلاقة او وكلائهم القانونيين ،واستلام طلبات البدل عن ضائع ( للمعترضين الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة ايام الاسبوع ) وإظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية (دون استقبال مراجعات استثنائيا هذا الاسبوع).

- وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.

- كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:

- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن).

- محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل).

- ملاحظة : مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.