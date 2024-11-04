أشارت مصادر متابعة عبر "النشرة" لحركة النزوح من قرى الجنوب والضاحية وبعلبك الى أن "الإنذارات التي وجهت مؤخرا الى اهالي بعلبك ادت الى نزوح قسم كبير منهم الى البقاع بينما جزء آخر انتقل الى دير الأحمر وعكار"، ولفتت المصادر الى أنه "ونتيجة لهذه الحركة امتلأ ١١٨ مركز من أصل ١٢٠ مركز إيواء في زحلة وراشيا والبقاع".
كذلك لفتت المصادر نفسها الى أن "الأرقام في عكار تختلف فبينما سجل وجود ما يفوق ٦٠ الف نازح في المنازل هناك ما بفوق ٧ آلاف نازح في عكار موجودين في مراكز الإيواء أي ١٠٪ تقريبا من النازحين في مراكز الإيواء والبقية في منازل في القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ"النشرة": الإنذارات الاسرائيلية في بعلبك مؤخرا أدت لنزوح جزء كبير من سكانها الى البقاع وجزء الى دير الأحمر وعكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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