شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" تصدر توصية هامة للحكومة بشأن المباني الأثرية ودحض الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة الآثار والثقافة والإعلام بمجلس النواب، توصية موجهة إلي الحكومة ممثلة في وزارة السياحة الآثار، تتضمن قيام الوزارة من خلال أجهزتها المعنية بمخاطبة الرأى العام قبل البدء فى أية أعمال ترميم أو صيانة لبعض المواقع والمبانى الأثرية لتوضيح الصورة الحقيقية لتلك الأعمال، بما يخلق حالة من الوعى لدى المواطنين ويمثل حائط صد من أية شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائبة درية شرف الدين (رئيس اللجنة)، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب ضحا مصطفى عاصي بشأن تأخر الأعمال بقصر الشناوي - محافظة الدقهلية، وسط حضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أوضحت ضحى عاصى أنها تقدمت بطلب الإحاطة في دور الانعقاد السابق نظراً للحالة المتردية التي وصل إليها قصر الشناوي وكانت هناك استجابة من وزارة السياحة والآثار وبدأت أعمال الترميم من قبل مجلس الدفاع الوطني حيث تم الإنتهاء من نسبة 49% من أعمال الترميم بالقصر، مشيرا إلي أن توقف أعمال الترميم والصيانة وعدم استكمالها يعد إهداراً للجهد والمال خاصة وأن وزارة السياحة والآثار قامت بشراء القصر بمبلغ 18 مليون جنيه منذ 19 عاماً ولم يتم الاستفادة منه بتحويله لمتحف.

بدوره عقب الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، قائلا إنه تم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروع الترميم بالقصر من قبل المجلس الأعلى للآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو ذلك، وتم البدء في عملية استكمال مشروع الترميم بالقصر مرة آخرى في فبراير الماضي، حيث تم تسليم الموقع الى جهاز المخابرات العامة (الجهة المنفذة) للبدء في أعمال درء الخطورة والترميم بالقصر وذلك بتاريخ 25 فبراير 2024م على أن ينتهي كافة الأعمال بالمشروع خلال عام من تاريخ الاستلام.

وأشار إلي أن إن ما أثير بشأن طلاء أسدى كوبرى قصر النيل غير صحيح، موضحا أن الوزارة عقدت مؤتمرا صحفيا وردت فى اليوم التالى على كل ما أثير من شائعات ومغالطات بشأن طلاء الأسدين، مشددا على أن ما أثير غير صحيح ولم توضع أيه مواد أو استخدام الرولة فى عملية الطلاء إنما جرت عملية غسيل بالصابون المتعادل لإزالة الاتساخات والدهان فقط بمادة شفافة.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة التزام وزارة السياحة والآثار –كأولوية- بضمان استمرارية ضخ الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من أعمال الترميم بقصر الشناوي بالمنصورة مع الالتزام بوضع جدول زمنى للانتهاء من كافة الأعمال تمهيداً لافتتاح ،وإفادة اللجنة بما تم.

كما أوصت اللجنة وزارة السياحة والآثار إلى أهمية القيام من خلال أجهزتها المعنية بمخاطبة الرأى العام قبل البدء فى أية أعمال ترميم أو صيانة لبعض المواقع أو المبانى الأثرية لتوضيح الصورة الحقيقية لتلك الأعمال، بما يخلق وعى لدى المواطنين ويمثل حائط صد من أية شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى.