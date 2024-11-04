حمية ترأس اجتماعا في المطار واتخاذ إجراءات لضمان سير العمل في ظل العدوان الإسرائيلي

ترأس وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية اجتماعا ظهر اليوم، في قاعة الاجتماعات العامة في المديرية العامة للطيران المدني في مبنى مطار بيروت، في حضور المدير العام للطيران المدني فادي الحسن ورؤساء بعض المصالح في المديرية ومدراء الشركات المنضوية ضمن شركة "طيران الشرق الاوسط" وضباط من جهاز أمن المطار وممثل عن مصلحة جمارك المطار.
وكان تقييم لسير العمل في المطار خلال الاسابيع الماضية، لا سيما في ما يتعلق بتسيير رحلات الركاب والشحن.
واتخذت إجراءات وتدابير لضمان حسن سير العمل في المطار في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان.
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