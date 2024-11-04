نظم قسم الفسيفساء في المعهد الفني الانطوني في الدكوانة زيارة ثقافية الى دير القلعة بيت مري حيث كان في استقبالهم رئيس الدير الاب المدبر بشارة أيليا. وذلك في اطار تسليط الضوء على الأماكن الاثرية في لبنان
وجال الطلاب على اقسام الدير والمواقع الاثرية وتفقدو الفسيفساء الموجود في الكنيسة البيزنطية القديمة التي تحمل رموز مسيحية وكانت رئيسة الجمعية اللبنانية لحماية الآثار والتراث وخبيرة محلفة لدى المحاكم خولا الخوري.
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